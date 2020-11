Sakarya'da sürücünün yavru köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Güvenlik kamerasını izleyerek sitem eden yavru köpeğin sahibi Ertuğrul Alemdar sosyal medyada paylaştığı videoda, “Şunu unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir şey gizli kalmaz. Hayatta can almak kolay ama can vermek Allah’a mahsustur. Size bir video izlettireceğim hiçbir şeyin gizli kalmadığını göreceksiniz. Yolda iki tane ufak köpeğimiz oynuyor. Yoldan geçen sürücü ise yavru köpeklere vuruyor ve orada yerde bırakarak, hiç arkasına bakmadan devam ediyor. İnip arabadan baka bilir. Öbür araçlardan gelip geçiyor. Can yaratmak Allah’a mahsustur da bu hayvanlarımızı sevelim. Biz ailecek hayvanları seven bir aileyiz ama bazı sever bazıları sevmez. Ben vuran arkadaşa sesleniyorum. Dursaydın, baksaydın belki bir veterinere götürürdün. Allah’ın yarattığını Allah alır bunu unutmayın” ifadelerine yer verdi.

(İHA)