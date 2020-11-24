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  4. Sakarya'da tadilat yapılan ahşap ev alev alev yandı

Sakarya'da tadilat yapılan ahşap ev alev alev yandı

24.11.2020 23:49 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da tadilat yapılan ahşap ev alev alev yandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yeni satın alınarak tadilat yapılan evde yangın çıktı. 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

Gece saatlerinde, Sapanca Mahallesi’nde Hacımercan Mahallesi’nde bahçe içerisindeki 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler evi sararken, Sapanca ve Adapazarı’ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ahşap evdeki yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evin yaklaşık 10 gün önce satın alındığı ve tadilat çalışmaları yapıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Tadilat yapılan ev alev alev yandı

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