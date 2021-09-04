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  4. Sakarya'da TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Sakarya'da TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: 10 yaralı

04.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 otobüs, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hafif yaralandı.

Sakarya'da TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdülhamit Sarı (63) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Veysi Demir yönetimindeki diğer bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 TIR da kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüslerde bulunan 10 yolcu kazada hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan karayolunda ulaşım, yapılan temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazaya karışan otobüsteki yolcular ise başka otobüslerle yoluna devam etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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