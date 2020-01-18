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  4. Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Çakıroğlu Beyler Mahallesi'nde C.T.’ye ait eve baskın düzenledi.

İki katlı ev ve tarlada yapılan aramada 2 tabanca, seri numaraları silinmiş 2 av tüfeği, ve evin çatısında bulunan 4 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi.

Evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bidonlar içerisinde toplam 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. C.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanların canına malına kasteden şerefsiz haysiyetsiz bunlar... senin benim hayatımızın malımızın çoluk çocuğumuzun hayatı üzerinden beleş para kazanmaya çalışan saygısız adi köpekler...
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