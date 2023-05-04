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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

04.05.2023 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

D-140 kara yolu Balbalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken otomobillerde bulunan İ.T., B.T. M.Y. N.Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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