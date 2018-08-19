Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Emin Kumaş idaresindeki 41 B 0909 plakalı otomobil ile Mustafa Bıçakçı yönetimindeki 54 D 3672 plakalı otomobil, Adapazarı-Kaynarca yolu Emir Sultan Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde, şoför Bıçakçı'nın annesi olduğu öğrenilen Hatice Bıcakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şoförler Kumaş ve Bıçakçı ile 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Bıçakçı'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

AA

