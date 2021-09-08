Sakarya'da uçak mı düştü? Gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

Kaynak: İHA-DHA

