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  4. Sakarya'da uçak mı düştü? Gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'da uçak mı düştü? Gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

08.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Sakarya'da uçak mı düştü? Gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmiş olsun ama yakında deprem olabilir o bölgede Allah korusun
meteor olabilir.

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