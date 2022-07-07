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  4. Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

07.07.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında sokak ortasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise mahalledeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'daki olay dün akşam saatlerinde, İncilli Mahallesi Cemallettin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada 3 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet El Abıd (30) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAVGA ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, kavga sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Görüntülerde; yaralı bir kişinin yerde yattığı ve ekiplerin bölgeye geldiği anlar yer aldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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