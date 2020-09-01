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  4. Sakarya'da yatarak motosiklet kullanan sürücünün görüntüleri şoke etti

Sakarya'da yatarak motosiklet kullanan sürücünün görüntüleri şoke etti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sakarya’da otoyol üzerinde motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü ölüme meydan okudu. Trafikteki tehlikeli yolculuk ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi.

Ölümü göze alarak motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlar getirdi.

Plakası, kaskı, koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde ise ölüme meydan okuyan sürücünün yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görülüyor.

(İH)

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