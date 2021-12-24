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  4. Sakarya'da yolda yürüyen kişi rögar kapağına basınca kendisini çukurda buldu

Sakarya'da yolda yürüyen kişi rögar kapağına basınca kendisini çukurda buldu

24.12.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş, rögar kapağına bastığı esnada çukurun içine düştü. Çukurun içine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci bulunduğu yerden arkadaşı çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi’ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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