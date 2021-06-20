HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da yürekler ağza geldi! Büyük bir gürültüyle çöktü

Sakarya'da yürekler ağza geldi! Büyük bir gürültüyle çöktü

20.06.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, çevredekilerin sağa sola kaçışması ve yaşanan panik yer aldı. Uyarılara rağmen yıkımı yakından izlemek isteyen vatandaşların görüntüsü yürekleri ağza getirdi.

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasarlı olan eski denetimli serbestlik binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

1

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak çalışmalara başlayan ekiplerce bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen binanın yıkıldığı anların yakından izlemek istedi. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina, meraklı vatandaşların korkarak bölgeden kaçışmasına sebep oldu. Etrafın bir anda toz duman olduğu kontrollü yıkımda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri ve vatandaşları binanın çevresinden uzaklaştırması olası bir facianın önüne geçti. (İHA)

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

En Çok Okunan Haberler

Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmek

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Dünyada yeni salgın paniği! Bir ülkede daha görüldü

Dünyada yeni salgın paniği! Bir ülkede daha görüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.