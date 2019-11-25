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Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:50 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde avcılar tarafından öldürülen 453 kilogramlık domuzu görenler gözlerine inanamadı.

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde domuz avına çıkan 8 arkadaş Dereköy Mahallesi mevki’inde sıkıştırdıkları domuzu vurarak öldürdü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Domuzun büyüklüğü karşısında gözlerine inanamayan avcılar, öldürdükleri domuzun fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Avcılardan Semin Kanbur isimli vatandaş, kantar ile tarttıkları domuzun ağırlığının 453 kilogram çıktığını ve ilk defa böylesine büyük bir domuz gördüklerini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Geyve avcı yaban domuzu

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