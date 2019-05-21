Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.

HASTANEDE POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇMIŞTI

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralıların yakınları arasında hastane içi ve bahçesinde arbede yaşanmış, polis tarafları güçlükle ayırmıştı. Daha sonrasında aracıyla hastanenin acil servis kısmına gelen S.M. isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı rastgele ateş ile 2’si polis toplam 4 kişiyi yaralamıştı. Olay sonrasında kaçmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastanede yaşanan saldırı anlarının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elindeki tüfekle rastgele ateş ettiği ve polis ekiplerinin ise ona karşılık verdiği görülüyor. Daha sonrasında ise ekipler ile şahıs arasındaki kovalamaca anları yansıyor. (İHA)

