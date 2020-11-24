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Sakarya'daki cinayetin altından aile dramı çıktı

24.11.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Sakarya'daki cinayetin altından aile dramı çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı üvey babası Mustafa Yavuz’u (39) silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki E.K. tutuklandı. E.K. ifadesinde, üvey babasının annesine şiddet uyguladığını, üzerine doğru gelince rastgele ateş ettiğini söyledi.

Olay, geçen hafta cuma gecesi Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151 Nolu Sokak'ta meydana geldi. E.K., üvey babası Mustafa Yavuz'u tabanca ile ateş ederek öldürdü. E.K. olayın ardından gözaltına alınırken, tabancanın üvey babasına ait olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı.

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E.K. savcılıkta verdiği ifadesinde, evde annesi Ö. Y. (38), üvey babası Mustafa Yavuz ve üvey kardeşi S.Y. (16) ile yaşadıklarını söyledi. Üvey kardeşi S.Y. ile birlikte üvey babası Mustafa Yavuz'un tamirhanesinde çalıştığını ifade eden E.K., üvey babasının 3 aydan beri annesi ve kendisine şiddet uygulandığını belirtti. E.K., "Üvey babam son dönemde sürekli şiddet uygulamaya başlamıştı. Anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine evde tartışma çıktı. Evde yaşanan arbedenin ardından üvey babam üvey kardeşimi de alarak evden çıkıp gitti. Bir saat sonra geri döndüğünde tartışma yeniden başladı. Tartışma başlayınca üvey babamın evdeki silahının yerini biliyordum. Aldım ve üzerime yürümeye başladığında rastgele ateş ettim. Üvey babam yere yığıldı. Öldürme kastıyla ateş etmedim" dedi.

Mustafa Yavuz’un önceki eşinden olan oğlu S.Y. ise ifadesinde cinayeti görmediğini, silahın ateşlendiği sırada başka bir odada olduğunu söyledi.

DHA

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