Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası yeni görüntüler

Kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine g\u00f6re, k\u0131sa s\u00fcrede g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc dumanlar kapl\u0131yor.\nGelen son bilgilere g\u00f6re 189 personelin bulundu\u011fu fabrikada patlama nedeniyle 1'i a\u011f\u0131r olmak \u00fczere 74 ki\u015fi yaralan\u0131rken, 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Bakan Koca'n\u0131n vakalar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi Bursa'da maske kural\u0131na uyulmuyor2020 Babalar G\u00fcn\u00fc ne zaman?