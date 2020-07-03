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  4. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası yeni görüntüler

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası yeni görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama anının hemen ardından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera görüntülerine göre, kısa sürede gökyüzünü dumanlar kaplıyor.

Gelen son bilgilere göre 189 personelin bulunduğu fabrikada patlama nedeniyle 1'i ağır olmak üzere 74 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

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