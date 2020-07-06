Sakarya'daki havai fişek patlaması neden oldu? Yaralı kurtulan işçiden flaş iddia

Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ederken, patlamadan yaralı kurtulan 48 yaşındaki Gülizar Erdoğan'ın anlattıkları facianın göz göre göre geldiğini ortaya koyuyor.

CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlayan yaralı işçi Gülizar Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugünümüze şükürler olsun, canlı kurtulduk. Ölenlere de Allah şehit mertebesi nasip etsin inşallah. Arkadaşlarımızdı, hepsini tanıyorduk. 7 senedir çalışıyordum orada.

İş güvenliği elbette tabi vardı ama ihmalkarlık da çok vardı. Orası çocuk oyuncağı gibi görüldü ama çocuk oyuncağı değildi. Sen mesela barutla uğraşıyorsun, çocuk oyuncağı gibi anlatılıyordu. Kulak ardı ediliyordu gibi.

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Mesela, bunun olacağını biliyorduk. Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı. Depoda bunun ilacı ve yapılmış kolileri vardı. Stok mecburen yapılıyordu.