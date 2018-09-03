Sakarya'daki motosiklet grubunun kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 16.00 sıralarında Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Akçakoca istikametinden Kocaali istikametine ilerleyen81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç takla atarak karşı şeritte ilerleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosiklette bulunanlar ile hafif ticari araçta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın olduğu öğrenildi. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan motorlara müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplerimiz olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca’yı bağlanan bir yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Üç vatandaşımız ise yaralı. İlk gelen bilgiler 8 ölü olduğu şeklindeydi. Yeni bilgilerde ölü sayısının 7 olduğu tespit edildi" dedi.
SON ANLARI KAMERADA
Öte yandan motosikleti grubun son anları başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli grubun ticari taksinin yanından geçmesi görülüyor. Bir başka görüntüde ise kazanın hemen ardından yaşananlar yer alıyor. Araçlardan çıkan dumanlar ile yaşanan panik an be an kameralara yansıyor.
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin son hali
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü
Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum