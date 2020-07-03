Sakarya'daki patlama sonrası çıkan duman zehirli mi? Kızılay Başkanı uyardı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık şu uyarıları yaptı:

"Yaşadığımız bir kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer dediğimiz olaylardan, kimyasal bir kazadır. Ve KBRN olaylarında sıcak bölgenin izole edilmesi ve buradan oluşabilecek havaya yayılan dumanın zehirli olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerekiyor.

'KAPI VE PENCERELERİ ISLAK HAVLU İLE KAPATIN'

Potasyum nitrat, karbon kükürt içeren bir barut ve renklendirilen malzemeler. Vatandaşlarımızın dumanın etkilerinden kendilerini korumak için, kapıyı pencereyi kapatarak, eşiklere ıslak havlu koyarak beklemeleri ve dumanın dağılmasını beklemeleri gerekiyor. Müdahale eden ekipler de AFAD, itfaiye bu konuda zaten bilinçliler. Bu KBRN çerçevesinde tedbirler alınarak yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Kızılay ekiplerimiz de bölgedeler, ümit ediyoruz can kaybı olmaz. En az hasar ve yaralıyla bu kazadan çıkarız.

Gaza maruz kalanlar ne yapmalı) Endişe etmesinler, kendilerini korusunlar. Özellikle de dumanın olduğu yerleşim birimindeki vatandaşlar, dumanın kokusunu ve havadaki dumanın rengini görmeyene kadar, onlar dağılana kadar evlerinden çıkmasınlar.