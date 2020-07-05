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Sakarya’daki patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın iki kız kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğu, Yılmaz'ın kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için fabrikada işe girdiği öğrenildi.

Sakarya’daki patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 gün önce meydana gelen patlamada 26 yaşındaki Halis Yılmaz hayatını kaybetmişti. Yılmaz’ın cenazesi Erenler ilçesi Türbe Caddesi 1046 Sokak'ta bulunan baba evine Türk bayrağına sarılı tabutuyla getirildi. Baba evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında 26 yaşındaki Halis Yılmaz’ın naaşı Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi.

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KARDEŞLERİNİN TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAMAK İÇİN FABRİKADA İŞE GİRMİŞ

Öte yandan, patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz’ın iki kız kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılamak için fabrikaya giren Yılmaz için çevresi, güler yüzlü, çalışkan ve hayat dolu bir insan olduğunu belirtti. (İHA)

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