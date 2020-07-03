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Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaralanan işçilerden Recep Ersoy, olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, "Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu." diye konuştu.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Adapazarı'ndaki Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine 1'i ağır 29 yaralı sevk edildi.

Yaralıların yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, başhekimlik tarafından bilgilendirme alanı oluşturuldu.

Sağlık görevlileri, yaralıların durumları hakkında yakınlarına düzenli olarak bilgi veriyor.

'BAKTIĞIMDA FABRİKA YERİNDE YOKTU'

Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi Recep Ersoy yaptığı açıklamada, fabrikada elektrikçi olarak çalıştığını ve patlama sırasında yemekhanede olduğunu söyledi.

Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu."

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Ersoy, patlama yeri ile arasındaki mesafenin 40 metreden az olduğunu aktararak, patlamanın jelatin veya maytap bölümünde olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, sol kolunda kesik ve vücudunun bazı yerlerinde şişlikler bulunduğunu söyleyen Ersoy, bugün taburcu olacağı bilgisini verdi.

Patlamada yaralanan Müzeyyen Topaloğlu'nun kızı Burcu Yılmaz da yaptığı açıklamada, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Patlama sesini Akyazı'daki evlerinden duyduklarını belirten Yılmaz, ilk önce deprem sandıklarını, sonra havai fişek fabrikasının patladığını öğrenince direkt oraya gittiklerini kaydetti.

Kaynak: AA


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