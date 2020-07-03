Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Adapazarı'ndaki Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine 1'i ağır 29 yaralı sevk edildi.

Yaralıların yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, başhekimlik tarafından bilgilendirme alanı oluşturuldu.

Sağlık görevlileri, yaralıların durumları hakkında yakınlarına düzenli olarak bilgi veriyor.

'BAKTIĞIMDA FABRİKA YERİNDE YOKTU'



Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi Recep Ersoy yaptığı açıklamada, fabrikada elektrikçi olarak çalıştığını ve patlama sırasında yemekhanede olduğunu söyledi.

Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu."