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  4. Sakarya'daki patlamadan canını zor kurtardı! Namaz kılarken kabusu yaşadı: Anlatılır gibi değil

Sakarya'daki patlamadan canını zor kurtardı! Namaz kılarken kabusu yaşadı: Anlatılır gibi değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.09.2024 12:29
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Dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen korkunç patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 30 işçi de yaralanmış. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken yaralı kurtulanların ifadeleri de ortaya çıktı. Patlama sırasında namaz kıldığını belirten Fatma Kanmaz, "Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Anlatılır gibi değildi" ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaşanan korku dolu anları anlatan işçilerden Fatma Kanmaz, "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü" dedi. Ahmet Dedecan ise "Ateşin basıncı bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık" diye konuştu.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30 İŞÇİ YARALANDI

Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde dün meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. Dün soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay’ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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KABUSU YAŞADILAR

Yaralı işçilerin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ahmet Dedecan ile Fatma Kanmaz, yaşanan korku dolu anları anlattı.

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"BİZİ MASANIN ALTINA FIRLATTI"

Bölümde tek çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söyleyen Ahmet Dedecan, "Bir anda ateş geldi. Arkamızda bir ateş oldu. Arkası komple açıldı. Ateşin basıncı diye tahmin ediyorum, bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık. Bayağı zorlandık ama Allah’a şükürler olsun iyiyiz. Durumu kötü olan çok arkadaş var sanırım. Allah acil ifalar versin" dedi

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"NAMAZ KILIYORDUM, ANLATILIR GİBİ DEĞİLDİ"

Fatma Kanmaz ise "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Dışarıya çıktım. Çatılar aşağıya düşmüş, arkadaşlar yaralıydı. Anlatılır gibi değildi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sakarya
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