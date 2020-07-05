Sakarya'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya Hendek'te cuma günü meydana gelen ve 4 kişini hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havai fişek fabrikasının patlaması sırasında büyük korku yaşayan Yeniorman Mahallesi sakinleri o korku dolu anları anlattı. Yeniorman Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu işleten Sefa Ede, havai fişek fabrikasında daha önceki yıllarda 6 defa patladığını ve bu patlamanın etkisinin büyük olduğunu belirtti. Güvenlik kameralarında istasyonda bulunan insanların patlama anında korku dolu anlar yaşaması görülürken istasyon işletmecisinin ofis içerisinde bulunduğu esnada 3'üncü patlamanın etkisiyle dışarı çıktığı esnada düştüğü yer alıyor.

'BENZİN İSTASYONU PATLADI SANDIM'

Havai fişek fabrikası çevresinde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “3 defa art arda patlama oldu. İlk patlama esnasında ben bir araca gaz verecektim. Elimdeki gaz pompasını bıraktım ve benzin istasyonu patladı sandım. İkinci patama olduğu zaman direkt kafamı havai fişek fabrikasına doğru çevirdim ve her yerin karanlık olduğunu gördüm. Daha sonrasında aklıma kardeşim geldi ve hemen onun yanına koştum. Patlama esnasında camlarımız kırıldı ve ofisimizin içi darmadağın oldu. Ben ofisi kontrol etmek için içeri girdiğimde tekrardan bir patlama oldu. Patlama esnasında korkarak dışarı çıktığım esnada düşüp başımı vurdum. Ve o günkü yaşadığım korku halen daha devam etmekte. Patlamanın etkisiyle kulağımda oluşan çınlama halen daha devam etmekte. O fabrikanın tekrar açılmasını istemiyorum. Dünya kadar insan can kaybetti. Bir fabrika sahibi ekmek para kazanacak diye kaç kişi canından oldu. Bir de diyorlar ki şehirden uzak, şehirden uzak ama çevresinde bir sürü köy var. Bunları hiç dile getirmiyorlar. Bundan önceki patlamalara da şahitlik yaptık. Bu patlama en büyüğüydü. 2009, 2011, 2014’te oldu bu patlamalar bu zamana kadar toplam 6 kez patlama yaşandı bu fabrikada bütün halkımız tedirgin. Şimdi kiminin çocuğu var patladı ev yıkıldı çocuk altında kaldı kim verecek bunun hesabını. Onların fabrikası yüzünden benim canım yanacak. Ben genel olarak konuşuyorum bu fabrikanın açılmasını istemiyoruz, istemiyorum da. Çünkü ben burada bir akaryakıt istasyonu işletiyorum bu patlama beni de etkileyebilir. Daha büyük bir patlama olsaydı eğer 50 bin tonluk alanda ulaşsaydı alevler burayı komple patlatırdı burada köy diye bir şey kalmazdı” dedi.