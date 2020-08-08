Sakarya'daki saldırıların ayrıntıları ortaya çıktı! Abi-kardeş dehşet saçtı

Olay, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.’nin nişan törenini bastı. Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.’nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.’yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

YOL VERMEYEN ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.’nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2’nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.