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Sakarya'dan doğalgaz müjdesi gelmişti! Tuna 1 kuyusundan ilk görüntüler paylaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sevindiren doğalgaz müjdesinin ardından Sakarya'dan yeni görüntüler geldi. Sakarya bloğunda açılan ve keşfinin gerçekleştirildiği duyurulan Tuna-1 kuyusunun ilk görüntüleri paylaşıldı. Sakarya Gaz Sahası'ndan paylaşılan görüntüler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sosyal medyada duyuruldu.

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin yankıları sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir paylaşım geldi.

TPAO, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusuna yapılan ilk doğalgaz sondaj çalışmaları ve kuyudaki son çalışmalarının görüntülerini yayınladı.

20 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla Tuna-1 Kuyusu tamamlandı.

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"40'A YAKIN KUYU AÇILACAK"

Sakarya gaz sahasında şu ana kadar sadece Tuna-1 adlı kuyunun sondajının tamamlandığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üretimin 2023 yılında başlayacağını hatırlatarak, “Burada 40’a yakın üretim kuyusu planlıyoruz. Yaklaşık her iki ayda bir kuyu açarak üretim planı hazırlıklarımız tamamlanmış olacak.” dedi.

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Fatih sondaj gemisinin aynı sahada açacağı ikinci tespit kuyusu Türkali-1’in ilkinden sadece 4-5 kilometre uzakta olacağı bilgisini de veren Dönmez, toplam üç kuyu daha açarak sahadaki rezerv tahmininin sağlamasını yapacaklarını ifade etti.

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