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  4. Sakarya'dan kahreden haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Sakarya'dan kahreden haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Sakarya'dan kahreden haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Sakarya'da önceki akşam motosikletli yunus ekibi, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücüsü yoluna devam etti, polis ekibi de peşine düştü. Takip sırasında polis motosikleti, aynı yöne giden minibüse çarptı. Kazada polis memurları Mehmet Tekcan ve Özkan Aslan yaralandı.

Kalbi duran Mehmet Tekcan, kaza yerine gelen bir polisin kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yaralanan polis memurları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden Mehmet Tekcan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybederek şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

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Törene, şehit polisin babası Ahmet Tekcan, annesi Makbule Tekcan, eşi Büşra Tekcan ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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(DHA)

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