HABER

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından tanık S.G. dinlenildi.

Tanık S.G, ifadesinde, 2012 Haziran'dan 2018 Temmuz'a kadar Sakarya'da polis memuru olarak çalıştığını belirterek, "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur, kabul ederim. İfademde sanık A.A'nın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini zannettiğimi söylemiştim ama tutanaklara 'biliyorum' olarak geçmiş, bunun düzeltilmesini talep ediyorum. A.A. ve diğer sanıkların bir örgütsel faaliyetlerini gördüğümü söyleyemem." diye konuştu.

Söz verilen sanıklar, gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta yer alan kendileri ile ilgili hususları kabul etmediklerini belirterek, tanığın mahkemede dinlenilmesini istedi.

Sanık avukatları da gizli tanık "Garson"un dinlenilmesi ve tutuklu sanık A.A. için tahliye talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına, gizli tanık "Garson"un dinlenilmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi sesiyle hazırlanan videoda Bilecik’e de yer verildiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi sesiyle hazırlanan videoda Bilecik’e de yer verildi
İbrahim Ulusoy: "Avcılar’da ’Ceketimizi assak kazanırız’ dönemi bitti"İbrahim Ulusoy: "Avcılar’da ’Ceketimizi assak kazanırız’ dönemi bitti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma Sakarya Eminyet Müdürlüğü Sanık Yasa dışı dinleme

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.