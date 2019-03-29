Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından tanık S.G. dinlenildi.

Tanık S.G, ifadesinde, 2012 Haziran'dan 2018 Temmuz'a kadar Sakarya'da polis memuru olarak çalıştığını belirterek, "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur, kabul ederim. İfademde sanık A.A'nın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini zannettiğimi söylemiştim ama tutanaklara 'biliyorum' olarak geçmiş, bunun düzeltilmesini talep ediyorum. A.A. ve diğer sanıkların bir örgütsel faaliyetlerini gördüğümü söyleyemem." diye konuştu.

Söz verilen sanıklar, gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta yer alan kendileri ile ilgili hususları kabul etmediklerini belirterek, tanığın mahkemede dinlenilmesini istedi.

Sanık avukatları da gizli tanık "Garson"un dinlenilmesi ve tutuklu sanık A.A. için tahliye talebinde bulundu.