Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından söz alan tutuklu sanık A.A, iddia edilen dinleme olayının yapıldığı tarihlerde şubede büro amiri olarak görevde bulunduğu anımsattı.

Görevinin üstlerinden gelen emirleri astlarına iletmek olduğunu aktaran A.A, "Dinleme olayları şube müdürünün emriyle yapıldı. Ben emir ve talimat vermediğim gibi böyle bir yetkim de yok. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin dinleme yapmaya karar verme yetkisinin bulunmadığını, sadece kendisine gelen emirlerle talimatları aktardığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.