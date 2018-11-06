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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme iddiaları davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi - Duruşma, 18 Ocak 2019'a ertelendi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 1'i tutuklu, 2'si firari 10 emniyet mensubunun, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni konuşmaları kaydetmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar, yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, celse arasında yakalanan ve tutuklanmasına karar verilen sanık Abdülhamit Ata, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" görüşme içeriklerinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi için müzekkere yazılmasını ve sanıkların Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı ve varsa hesap hareketlerinin TMSF'den istenmesini talep etti.

Sanık Abdülhamit Ata'nın tutukluluk hali ile eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını söyledi.

Hakkında benzer suçlardan dava açılan ve bu dosyasıyla birleştirilen tutuksuz sanık M.I, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.I, başka bir dosyada sanık olan ve kendisinin adını veren A.D'nin yargılandığını dile getirerek, "Gözaltındayken adını verdiği bir başka kişi, 'Neden benim adımı verdin?' sorusuna A.D, 'Bir isimden ne olacak? 1 ay sonra çocuğum olacak, çıkmam lazım.' şeklinde cevap verdiği mahkeme tutanaklarına geçmiştir. Bu yüzden bu tanığın ifadelerine itibar edilmemesini talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ata da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütle hiçbir bağlantım yoktur. ByLock kullanmadım. Tanık ifadelerini kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz alan Ata'nın avukatı, müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, sanığın tahliyesini talep etti.

Söz alan diğer avukatlar da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Abdülhamit Ata'nın tutukluluk halinin devamına, sanıklar Mustafa Aktaş ve Murat Akça hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Ali Bilkay dava Mustafa Aktaş Yasa dışı dinleme

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