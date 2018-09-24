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Sakarya için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Sakarya için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sakarya ve çevresinde yarın sağanak beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sakarya çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışın yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışın 06.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak sakarya

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