HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya İl Ormanında korkutan yangın

Sakarya İl Ormanında korkutan yangın

28.12.2020 02:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ve Arifiye ilçesi sınırlarında bulunan İl Ormanında uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiler yangına sebep oldu.

Sakarya’nın Sapanca ve Arifiye ilçesi sınırlarında bulunan İl Ormanında uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiler yangına sebep oldu. Paniğe sebep olan orman yangın çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Sapanca ile Arifiye ilçesi arasında bulunan İl Ormanı içerisinde meydana geldi. Ormanlık alana gelerek uyuşturucu ile alkol kullanan kişilerin yangına sebep olduğu iddia edildi. Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde çıkan yangını fark eden mahalleli ekiplere konuyu bildirerek, hemen bölgeye koştu. Büyüyen yangın bölgedeki ağaçları sardı. İtfaiye, polis ve vatandaşların seferber olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı bölgede bulunan alkol şişeleri ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler tespit edildi.

Ciğerlerimizi kurtardık
Yangın sonrasında bölgeye koşarak söndürme çalışmalara yardım eden Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Yavuz, “Mahallemizin ayakta olan gençleri arayınca kalktık hep birlikte. Biz elimizden geleni yaptık, burası bizim. Soluk aldığımız bir yer burası. Maalesef bilmediğimiz kişiler buraya geliyor ve baş edemiyoruz, nereden geldiklerini de bilmiyoruz. Benim mahallemde böyle bir şey yok. Burası kontrolsüz kaldığı için olay bu, yazık günah. Mahallemin gençlerine, emniyet ekiplerine, jandarmaya ve itfaiyeye teşekkür ediyorum herkesten Allah razı olsun. Ciğerlerimizi kurtardık işin özü bu” dedi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İsrailli Bakan Ohana'dan skandal aşı talimatı

İsrailli Bakan Ohana'dan skandal aşı talimatı

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga

Kadıköy’de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

Aksaray'da trafikte dehşet! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Sokakta kalan ve ceza kesilen Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.