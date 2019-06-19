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Sakarya ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

Türksoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov: - "Türksoy olarak başlattığımız projede kardeşlik bağlarının kurulmasını amaçlamıştık. Türk dünyasına hizmet eden kurumlar tarafından düzenlenen törenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Sakarya ile Kırgızistan'ın Oş kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, mehteran gösterisinin ardından milli marşların okunmasıyla devam etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın tarih ve diriliş şehri olduğunu belirterek, "Anlamlı bir gün yaşıyoruz. Kardeşlik dileklerinin bugün resmiyet kazanmasından büyük mutluluk duydum. Türksoy olarak başlattığımız projede kardeşlik bağlarının kurulmasını amaçlamıştık. Türk dünyasına hizmet eden kurumlar tarafından düzenlenen törenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kırgızistan tanıtım filminin ardından konuşan Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov da Sakarya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, Oş ve Sakarya halkının kardeşlik bağını geliştirmek ve kültürüne katkıda bulunmak adına attığı bu adımlardan dolayı teşekkür eden Sarıbaşov, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Oş şehrinin, kardeşlerini ağırlamaktan mutluluk duyacağını vurguladı.

Oş şehrinin 3 bin yıllık tarihiyle İpek Yolu üzerinde Orta Asya'nın tarihi kenti olduğunu anlatan Sarıbaşov, "İnşallah bugünkü buluşmamız önümüzdeki süreçte kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Bu vesileyle Oş ile Sakarya arasında yeni iş alanları açılmasını teklif ediyor ve tüm Sakaryalıları Oş şehrimizde görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Ekrem Yüce, misafirleri Sakarya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Sakarya için en iyi şekilde çalışmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Bugün bir arada olmamızın, gelecek günlerde buluşacağımız ulusal ve uluslararası programlar zincirinin başlangıcı olacağına inancım tamdır. Yine tüm Sakarya'nın ve paydaşlarımızın desteklerini devam ettirmelerini önemsiyoruz. Zira şehrin dinamikleri ile birlikte yol almak hedeflerimize ulaştırmamızı hızlandıracak, örnek bir kent olmamızı sağlayacaktır. Ata yurdu topraklarımızı ve kardeşlerimizi özlüyor, her daim birlikte ne yapabileceğimizin derdini taşıyoruz. Bugün burada Sakarya-Oş kardeş şehir belediyeler iyi niyet protokolüyle 'Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşmaları' doğrultusunda iki şehir arasında ebedi dostluk, kardeşlik ve iş birliğini geliştirme yolunu açmış olacağız. Türk dünyamızın değerli temsilcileri ve halkları Sakarya'da ayrı bir yere sahiptir. Sakarya hepimizin evidir."

Yüce ile Sarıbaşov'un kardeşlik protokolünü imzalamasının ardından heyetler arası hediyeleşme gerçekleştirildi.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, çeşitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenler, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

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kardeş şehir Kırgızistan Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Türksoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov

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