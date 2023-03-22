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SAKARYA İMSAKİYE 2023 SAHUR VE İFTAR VAKTİ: Sakarya'da sahur saat kaçta? Sakarya iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

22.03.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ramazan imsakiyesi merak ediliyor. Oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar imsakiye bilgilerini yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar ve sahur saatlerini açıkladı. Peki, Sakarya'da sahur saat kaçta? Sakarya iftar vakti ne zaman? İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi...

SAKARYA İMSAKİYE 2023 SAHUR VE İFTAR VAKTİ: Sakarya'da sahur saat kaçta? Sakarya iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

Sakarya imsak, sahur ve iftar saati için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında tutulacak ilk oruç için bu gece sahura kalkılacak ve yarında ilk iftar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ramazan imsakiyesi ile birlikte iftar, sahur ve terah namazı saatleri de belli oldu. Peki, Sakarya'da sahur saat kaçta? Sakarya iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

SAKARYA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Sakarya'da ilk sahur saat 05:26'da yapılacak.
24 Mart Sakarya sahur saati 05:24
25 Mart Sakarya sahur saati 05:22
26 Mart Sakarya sahur saati 05:20

SAKARYA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Sakarya'da ilk iftar saati 19:19 olarak açıklandı.
24 Mart Sakarya iftar saati 19:21
25 Mart Sakarya iftar saati 19:22
26 Mart Sakarya iftar saati 19:23

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oruç

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

oruç

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok, açın halinden anlamaz.” atasözü de bunu ifade eder.

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