Sakarya Kadın meclisinden 'Kadın cinayetlerine' tepki eylemi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- KIRIKKALE'de geçtiğimiz hafta eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ve kadına şiddete tepki için toplanan Sakarya Kadın Meclisi üyeleri, 'Kadına şiddete hayır' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'de eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sakarya Kadın Meclisi üyeleri de 'Kadına şiddete hayır' demek için Çark Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözlerini pankartlara yazan kadınlar, yaptıkları makyajla da dikkat çekti.

Meclis Başkanı Dilek Samsun, yaptığı açıklamada, Emine Bulut'un öldürülmesinin Türkiye'deki kadın sorunun örneği olduğunu belirtirken, İstanbul sözleşmesini hatırlatıp, 6284 sayılı kanunun çıkmasını istediğini söyledi. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Samsun, şunları söyledi:

'KADIN CİNAYETLERİNİN REÇETESİ; EŞİTLİKTİR'

"Elbette mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kadınlar hükümetin kadın cinayetlerine bir somut adım atmasını bekliyor. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir ve eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. Özgecan'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa Emine Bulut'un öldürülmesi de kadın cinayetlerinin de bir dönüm noktası olsun diliyoruz."

Öldürülen tüm kadınların destekçisi olacaklarını söyleyen Samsun, "Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi. Topluluk açıklamanın ardından dağıldı.

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