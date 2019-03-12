Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ üyelerine finans sağlama, örgüt üyelerinin dirençlerini diri tutma ve yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde bulundukları belirlenen örgüt üyelerinden 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

