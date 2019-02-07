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Sakarya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 23:39 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 5 ilde FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanmasına’ yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sakarya merkezli 5 ilde FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanmasına’ yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturmalar kapsamında örgütün ‘askeri mahrem yapılanmasına’ yönelik Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş 7 kişi ile Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan 5 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık kontrolü sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden muvazzaf 2 astsubay ve 1 üsteğmen tutuklanırken, 5 askeri okul öğrencisi, 2 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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