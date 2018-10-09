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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 12 emniyet personeli gözaltına alındı

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 12 emniyet personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Sakarya'da 11, Eskişehir'de 1 olmak üzere meslekten ihraç edilen 12 emniyet personeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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