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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 eski emniyet personelinden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 eski emniyet personelinden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda dün gözaltına alınan 12 emniyet personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 12 kişiden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Sakarya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 12 emniyet personeli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mahrem yapılanması FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyon

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