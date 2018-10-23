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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 asker gözaltına alındı - Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mahrem yapı operasyon sakarya

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