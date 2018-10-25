Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.
Nöbetçi hakimlik şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verirken, savcılık sorgusunda örgüt hakkında bilgi veren 7 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Süreç
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, 23 Ekim'de, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 9 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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