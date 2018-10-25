HABER

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 askerden biri tutuklandı

Sakarya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Nöbetçi hakimlik şüphelilerden birinin tutuklanmasına karar verirken, savcılık sorgusunda örgüt hakkında bilgi veren 7 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, 23 Ekim'de, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 9 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'daDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sakarya'da
Midibüsün tekerinde sıkışan yavru kediyi polis kurtardıMidibüsün tekerinde sıkışan yavru kediyi polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon sakarya

En Çok Okunan Haberler

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.