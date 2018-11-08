HABER

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:50 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 7 ilde, örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 9 askeri personelden 3'ü tutuklandı

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda muvazzaf 2 teğmen ile 5 astsubay ve Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümleri uygulananların da olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklamaBahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama
Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanma FETÖ sakarya

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.