Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda muvazzaf 2 teğmen ile 5 astsubay ve Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, aralarında etkin pişmanlık hükümleri uygulananların da olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.
Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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