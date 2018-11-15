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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:02 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Sakarya, Ankara, Konya, Mersin ve Kocaeli'de, 12 Kasım'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, 5'i muvazzaf 7 astsubay ve Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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FETÖ mahrem yapı operasyon sakarya tutuklama

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