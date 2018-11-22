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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 7 ilde örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya, İstanbul, İzmir, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sözleşmesi yenilenmeyen 1 teğmen, muvazzaf 7 astsubay ve 1 teğmen ile Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin işlemleri il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY sakarya

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