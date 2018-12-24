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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen askerlerin de bulunduğu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Sakarya, Hakkari, Uşak ve Bolu'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden "ByLock" kullandığı tespit edilen mühendis ile 1 muvazzaf astsubay tutuklandı, 2 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir polis etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 17 Aralık'ta aralarında "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen askerlerin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Hakkari, Uşak ve Bolu'da düzenlenen operasyonda 2'si örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, "ByLock" kullandığı tespit edilen bir mühendis ile meslekten ihraç edilen bir polis gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ sakarya soruşturma

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