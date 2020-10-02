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Sakarya Nehri 4 gün sonra Muhammed’in cansız bedenini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri’nde serinlemek için arkadaşlarıyla suya girip kaybolan 12 yaşındaki Muhammed Talha Bilik’in cansız bedeni 4 gün sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.Adapazarı ilçesinde 4 arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri’ne giden 12 yaşındaki Muhammed Talha Bilik, sulara kapılıp kaybolmuştu.

Sakarya Nehri’nde serinlemek için arkadaşlarıyla suya girip kaybolan 12 yaşındaki Muhammed Talha Bilik’in cansız bedeni 4 gün sonra kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.
Adapazarı ilçesinde 4 arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri’ne giden 12 yaşındaki Muhammed Talha Bilik, sulara kapılıp kaybolmuştu. Nehirde su üstü ve su altı arama çalışmaları 4 gündür devam ediyordu. Sakary AFAD ve Kurtarma Polisi dalgıçları günlerdir çocuğa dair bir iz arıyordu. Beklenen haber bu sabah saatlerinde geldi. Bilik’in cansız bedeni arkadaşlarıyla birlikte kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Eski Sakarya Köprüsü’nün altında bulundu. Ekiplerce bota alınarak kıyıya çıkarılan Bilik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Günlerdir arama çalışmalarını nehirden hiç ayrılmadan takip eden aile, acı haber ile birlikte Muhammed Bilik’in cansız bedenin bulunduğu bölgeye geldi. Çocuğun gözü yaşlı anne ve babasını ekipler teselli etmeye çalıştı. Kıyıya çıkartılan cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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