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  4. Sakarya Nehri’nde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Sakarya Nehri’nde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

14.11.2020 18:32 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri’nde bulunan erkek cesedinin 20 yaşındaki Şahin Yaz’a ait olduğu belirlendi.Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehri’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri’nde bulunan erkek cesedinin 20 yaşındaki Şahin Yaz’a ait olduğu belirlendi.
Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehri’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bölgeye balık tutmak için giden vatandaşlar nehir içerisinde vücudunun yarısı balçıkla kaplı bir erkek cesedi buldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri’ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında balçıkla kaplı erkek cesedinin 20 yaşındaki Şahin Yaz olduğunu belirledi. 3 yaşındayken babasını kaybettiği, annesinin de başka biriyle evli olduğu ortaya çıkan Yaz’ın vakit geçirmek için köprü altına gittiği ve bir anlık dikkatsizlik sonucu nehre düştüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

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