Sakarya Nehri'ne düşen gencin cesedi bulundu

Sakarya'da balık tutarken düştüğü Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi civarında arkadaşlarıyla balık tutmak için botla nehre açılan ve dengesini kaybederek suya düşüp kaybolan Batuhan Ç'yi (26) arama çalışmalarından dördüncü günde sonuç alındı.

Batuhan Ç'nin cansız bedeni, Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan su üstü aramalarında kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı.

