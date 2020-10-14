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Sakarya nehrine düşen küçük kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yıkamak için ayaklarını Sakarya nehrine sokan 13 yaşındaki Gamze Kakız dengesini kaybederek suya düştü.

Eskişehir’de, yıkamak için ayaklarını Sakarya nehrine sokan 13 yaşındaki Gamze Kakız dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan küçük kız boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay; Günyüzü ilçesine bağlı Doğray mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; dün akşamüstü sıralarında, Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Günyüzü ilçesi Doğray Mahallesi’ne gelen ailelerinden birinin kızı olan 13 yaşındaki Gamze Kakız ayaklarını yıkamak için Sakarya nehri kıyısına geldiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören Nizamettin Aytekin isimli bir mevsimlik işçi kız çocuğunu kurtarmak için suya atladı, ancak akıntıdan o da etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki işçiler, Aytekin’i imkanlarıyla çıkarırken, 13 yaşındaki Gamze ise, kısa sürede suda kayboldu. Yapılan ihbar üzerine nehir kıyısına jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

’Kurbağa adamlar arama kurtarma çalışmalarına başladı’
Ardından nehirde kaybolan kızı aramak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nde görevli ‘Kurbağa adamlar’ geldi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Gamze Kakız’ın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

’Aile sinir krizi geçirdi’
Öte yandan Gamze Kakız’ın ailesi ise aldıkları acı haberle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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