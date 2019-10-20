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Sakarya Nehri’ne düşerek kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri’nde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşerek 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda nehirde kaybolan 45 yaşındaki Murat Diler’in cansız bedeni de çalışmalar sonucunda bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Bozören Mahallesi mevkinde Sakarya Nehri’nde meydana geldi.

Sakarya Nehri’nde balık tutmak için açıldıkları nehirde alabora olan tekneden düşerek 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda nehirde kaybolan 45 yaşındaki Murat Diler’in cansız bedeni de çalışmalar sonucunda bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Bozören Mahallesi mevkinde Sakarya Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Halil Tosun ile 45 yaşındaki Murat Diler balık tutmak için tekne ile nehre açıldı. Nehre açılan Tosun ve Diler’in teknesinin bir süre sonra alabora olması sonucu 2 kişi suya düşerek kayboldu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile 7 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve bir kurtarma botu olay bölgesine sevk edildi. Yaşanan olay sonrası nehirden çıkarılan Halil Tosun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Murat Diler’i arama çalışmaları ise gece geç saatlere kadar devam ederken bugün saat 11.45 sıralarında Yalova deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

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