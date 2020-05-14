HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu konuştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve cenazelere katılıp virüs yaydığı iddia edilerek teması olduğu 56 kişi karantinaya alınan Hüsniye Alsat’ın oğlu Hakan Alsat, "Zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu konuştu

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde oturan Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alsat'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği 56 kişiyi tespit etti. Karantinaya alınan bu kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.

"NELER ÇEKTİĞİMİZİ BİR BİZ, BİR ALLAH BİLİYOR"

Hüsniye Alsat’ın oğlu Hakan Alsat, annesinin tedavi altında bulunduğunu belirterek, “Bu süreçte neler çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor. Hastalıkla ilk annem tanıştı, cumartesi günü birtakım belirtiler gösterince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve orada tedavi altına alındı. Bundan 3 gün önce de kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti, ama o zaman doktorlar şüphe etmemişler ve geri göndermişler” dedi.

akyazi

"BAHÇEDE 14 KİŞİYİZ"

Annesi hakkında cenazelere katılarak virüs yaydığı iddiasını yanıtlayan Alsat, “Bu süreçte anneme soruyorlar, son 7 günde kimlerle temasta oldunuz diye, zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz. Biz bu bahçede zaten 14 kişiyiz. Biz 14 gündür karantina altındayız zaten, son günlerde annemin teması olabileceği isimler ve aileleriyle birlikte 56 kişi karantina altına alındı” diye konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Rizeli muhtardan koronavirüs önlemi! Drone'a çanta taktı ve...Rizeli muhtardan koronavirüs önlemi! Drone'a çanta taktı ve...
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Şahan'a sert cevap! O olayı hatırlattı

Şahan'a sert cevap! O olayı hatırlattı

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksekova ilkbaharla renklendi

Dağda kar, ovada rengarenk çiçekler!

Kütük ve borulardan spor aletleriyle cimnastik yapıyorlar

Trabzonlu dede gönülleri fethetti!Torunları spora gidemeyince...

Rizeli muhtardan koronavirüs önlemi! Drone'a çanta takıp maske dağıttı

Rizeli muhtardan koronavirüs önlemi! Drone'a çanta taktı ve...

Haber spikerinin zor anları! Canlı yayında depreme yakalanınca...

Haber spikerinin zor anları! Canlı yayında depreme yakalandı

Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada

Korkunç anlar böyle görüntülendi

Araştırma yaparken karşılarına ayı çıktı! 'Bizi gördüler ama...'

Araştırma yaparken karşılarına çıktı! Göz göze gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.