Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19 Eylül’de açılıyor

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19-22 Eylül tarihlerinde Sapanca’da düzenlenecek. 195 firmanın katılması beklenen festivali, 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali için hazırlıklar devam ederken, festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, peyzaj ve bitki üreticileri katıldı. Sapanca Kırkpınar sahili eski havalimanı bölgesinde 40 bin metrekare alan içerisinde yapılacak olan festivale 195 firmanın katılması ve 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalde çalı, ağaç grubu, süs bitkileri üreticileri, bitki besleme, ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatma sektörü, saksı üreticileri ve peyzaj mimarları yer alacak.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Sakarya’mızda mukayeseli üstünlüğümüzün olduğu en önemli alanlardan birisi peyzaj ve süs bitkileri. Mukayeseli üstünlüğümüz olan alanların bizlere daha büyük fırsatlar sağladığı, ilin gelişmesi, tanıtılması açısından öneminde daha büyük fırsatlar oluşturduğunu biliyoruz. Peyzaj ve süs bitkilerinde gerçekten ilimizin sahip olduğu imkanlar diğer illerle kıyaslandığında, ölçülemeyecek kadar bize bir üstünlük sağlıyor" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce hedeflerinin kenti peyzaj sektöründe bir numara haline getirmek olduğunu belirterek, "Peyzaj, şehirlerin olmazsa olmazıdır. Hedefimiz Sakarya'yı peyzaj sektörünün bir numarası haline getirmektir" diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından fuar alanı gezildi.